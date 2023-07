An der Kreuzung Industriestraße/Spitalbachstraße ist am Dienstag gegen 10.40 Uhr ein Unfall passiert. Wie Bernd Kaiser, Sprecher der Neustadter Feuerwehr, mitteilte, waren ein gelber Fiat-Transporter und ein Seat Octavia in den Zusammenstoß auf der Kreuzung involviert. Der Transporter wurde im Seitenbereich beschädigt, der Seat im Frontbereich. Beide Fahrer hätten ihre Fahrzeuge zwar selbstständig verlassen können, seien dann aber zur Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Die Feuerwehr war mit 17 Kräften im Einsatz. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, unterstützten den Abschleppdienst, der den Seat abholte, und regelten gemeinsam mit der Polizei den Verkehr an der Unfallstelle.