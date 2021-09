10.000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Frau – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montag gegen 15.20 Uhr an der Kreuzung L 540/ L 515 bei Duttweiler passiert ist. Wie die Polizei berichtet, missachtete eine 84-jährige Autofahrerin an der Einmündung zur L 515 die Vorfahrt einer 52 Jahre alten Autofahrerin. Beim Zusammenstoß erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen an Händen und Knien, die 84-Jährige blieb unverletzt.