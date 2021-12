Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei der Aumühle ist eine Frau verletzt worden. Im Einmündungsbereich der L529 in die B39 waren kurz vor 16 Uhr zwei Autos zusammengstoßen, wobei eines der Fahrzeuge auf dem Dach liegen blieb. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. An der Einsatzstelle befreiten die Wehrleute die Fahrerin ohne hydraulisches Rettungsgerät aus dem umgestürzten Auto, betreuten sie und übergaben sie an den Rettungsdienst, der sie ins Krankenhaus brachte. Zum Unfallhergang und dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Während der Rettungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und stellte den Brandschutz sicher.