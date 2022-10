Weil ein 56-jähriger Autofahrer einen vor ihm bremsenden Lastwagen übersehen hatte, kam es laut Polizeibericht am Donnerstag kurz nach 8 Uhr in der Hambacher Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Autos war die Straße zwei Stunden gesperrt.