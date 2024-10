Eine Autofahrerin hatte ihm die Vorfahrt genommen: Bei einem Unfall auf der L499 ist ein Motorradfahrer am Montagvormittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 11.50 Uhr von Elmstein kommend in Richtung Johanniskreuz auf der L499 unterwegs gewesen. An der Einmündung der K38 wollte die Autofahrerin laut Polizei auf die Landesstraße abbiegen – übersah dabei aber den von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Dieser erlitt bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die L499 sei kurzfristig zur Unfallaufnahme komplett gesperrt gewesen, so die Polizei.