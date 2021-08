Polizei und Feuerwehr haben inzwischen Einzelheiten zum schweren Unfall am Montagmittag auf der K 1 in Lachen-Speyerdorf mitgeteilt. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße nach Haßloch bis 15.15 Uhr vollgesperrt. Laut Polizei kam ein Dacia-Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik, auch ein Skoda-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei beiden hätten sich die Verletzungen jedoch als leicht herausgestellt, so die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr war ab 12.45 Uhr mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Ihren Angaben zufolge wollte der Dacia-Fahrer vom Gewerbegebiet Altenschemel auf die Kreisstraße abbiegen und übersah dabei den Skoda-Fahrer, der von Neustadt nach Haßloch unterwegs war. Beim Unfall wurde der Dacia um 90 Grad gedreht. Während der Skoda-Fahrer sein Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, wurde der Dacia-Fahrer zunächst im Auto von der Notärztin erstversorgt. Danach wurde er von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt. Die Wehrleute entfernten dazu das Dach des Autos.