Auf 5000 Euro beziffert die Neustadter Polizei den Schaden, der am Freitagabend gegen 22.45 Uhr bei einem Unfall auf der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels entstanden ist. Laut Polizei stießen auf der wegen des Schneefalls glatten Straße zwei Autos in einer Kurve zusammen. Beide Autofahrer seien mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen und mit ihren Fahrzeugen in der Kurve dann weggerutscht. Beide Fahrer blieben beim Zusammenstoß aber unverletzt und konnten ihre Autos selbstständig verlassen.