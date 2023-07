Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr auf der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg. Die Straße war bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt.

Über die näheren Umstände und die Folgen wollte die Polizei am Mittwoch nicht informieren. Am Donnerstag werde es eine gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei geben, hieß es. Bestätigt wurde lediglich, dass auch Menschen zu Schaden gekommen seien. An dem Unfall seien ein Personenwagen und ein Motorrad beteiligt gewesen. Der Verkehr sei über die B39 und die B271 umgeleitet worden. Da die Straße nicht stark befahren sei, habe es keine größeren Probleme gegeben.