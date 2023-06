(Aktualisiert um 18.39 Uhr) Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Kreuzung Dammstraße/Horstweg in Hambach ereignet. Nach Angaben der Polizei am Abend wollte eine 23-Jährige mit ihrem Wagen vom Horstweg in die Dammstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer 46 Jahre alten Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Deren Pkw überschlug sich bei der folgenden Kollision, sodass sie von der Neustadter Feuerwehr befreit werden musste und im Anschluss in ein Krankenhaus kam. Die Beifahrerin in dem Wagen der Unfallverursacherin erlitt leichte Schürfwunden und einen Schock. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für eine halbe Stunde komplett gesperrt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden insgesamt etwa 8000 Euro. rhp/ahb