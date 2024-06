Bei einem Unfall auf der B38 ist ein 34-jähriger Autofahrer am Freitagmittag leicht verletzt worden. Zum Unfall kam es der Polizei zufolge, weil ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands von hinten auf den Wagen des 34-Jährigen auffuhr. Der 34-Jährige klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen an der Halswirbelsäule sowie über Kopfschmerzen. Der 24-Jährige gab bei der Unfallaufnahme zunächst die Personalien eines Verwandten an, da er selbst keinen Führerschein hat. Die Polizisten deckten den Schwindel jedoch auf. Daher kommt auf den Mercedes-Fahrer nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Außerdem muss er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.