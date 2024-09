Ein Unfall auf dem Abenteuerspielplatz im Böbig hat am Montagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Laut Bernd Kaiser vom Medienteam war offenbar ein Skater gestürzt. Da das Spielplatzgelände schon abgeschlossen war, konnte der Rettungsdienst zwar über den Zaun klettern und dem Verletzten vor Ort helfen. Die Sanitäter konnten den Verletzten aber nicht über das verschlossene Tor und den Zaun zum Rettungswagen bringen. Daher bat der Rettungsdienst die Feuerwehr um Hilfe. Die Wehrleute fuhren rasch zum Abenteuerspielplatz. „Ihnen gelang es, das Tor gewaltfrei zu öffnen und ermöglichten dem Rettungsdienst so den Abtransport des Verletzten. Für uns war die Sache nach wenigen Minuten erledigt“, so Kaiser. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.