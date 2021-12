Weil ein 58-jähriger Autofahrer beim Auffahren auf die A65-Anschlussstelle Neustadt-Süd den fließenden Verkehr nicht beachtet hat, stieß er mit seinem Wagen am Donnerstag gegen 19.30 Uhr mit einem auf der rechten Spur fahrenden Auto zusammen. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer hatte laut Polizei vergeblich versucht auszuweichen. Bei der Kollision verletzte sich der Unfallverursacher an der Hand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Wegen des „ausgeprägten Trümmerfelds“, so die Polizei, war die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzfristig voll gesperrt oder nur einspurig befahrbar. Es kam zu einem Stau. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.