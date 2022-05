Ein Betrunkener hat am Samstag kurz vor 20 Uhr auf der A65 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der 50-Jährige aus Neustadt in Richtung Landau unterwegs und streifte mit seinem Wagen zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord die linke und die rechte Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 3,47 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer, der beim Unfall unverletzt blieb, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.