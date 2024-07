Ein 58-Jähriger aus Hessen, der in einem dunkelgrauen Mercedes unterwegs war, ist am Montag gegen 14.20 Uhr hinter der Sattelmühle (L499) in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Parkplatz neben der Landstraße auf dem Dach zum Liegen. Ersten Angaben zufolge war der Fahrer am Steuer eingeschlafen, teilt die Polizei mit. Er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Pkw vor dem Unfall auf dem Weg von Neustadt durch Lambrecht ins Elmsteiner Tal aufgefallen sei, weil der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Zweimal sei der Gegenverkehr gefährdet worden. Die Polizei sucht Geschädigte und weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 06321/854-0, Mail pineustadt@polizei.rlp.de. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers wurde sichergestellt. Neben zwei Polizeistreifen waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.