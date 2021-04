Bei zwei Unfällen sind am Montagnachmittag zwei Neustadterinnen verletzt worden. Um 14.18 Uhr krachte es in der Landauer Straße/Ecke Dr.-Siebenpfeiffer-Straße. Hier erkannte ein 70-Jähriger zu spät, dass eine 52-Jährige bremsen musste. Nach dem Auffahrunfall klagte die Frau über Schmerzen im Hals- und Rückenbereich. Kurz vor 17.30 Uhr übersah ein 67-Jähriger beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße eine 90-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Die Frau stürzte, erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen beide Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.