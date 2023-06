Eine Kopfverletzung hat sich laut Polizeibericht eine 89-jährige Frau am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Maikammer zugezogen. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte gegen 7.15 Uhr von der Kardinal-Wendel-Straße nach links in die Bischof-Ketteler-Straße abbiegen. Dabei übersah der Mann die 87-jährige Fußgängerin, die im unmittelbaren Kreuzungsbereich gerade die Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.