Ein 80-jähriger Peugeot-Fahrer hat nach Angaben der Polizei einem 32-Jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Beamten mitteilen, war der 80-Jährige am Dienstag um 10.30 Uhr auf der L532, von Mußbach kommend, in Fahrtrichtung B38 unterwegs. Den Angaben zufolge fuhr er dann nach links auf die B38 auf und übersah hierbei den Opel des 32-jährigen Neustadters, der seinerseits die B38, von Neustadt kommend, in Fahrtrichtung A65 befuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Wagen, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Teile der B38 mussten zeitweise gesperrt werden, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.