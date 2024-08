Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Zwerchgraben hat es am Montag um kurz vor 18 Uhr gekracht. Eine 73-jährige Haßlocherin stieß mit ihrem VW Golf gegen den Audi einer 33-Jährigen, ebenfalls aus Haßloch, und fuhr anschließend unbeirrt weiter. Im Anschluss konnte sie sich laut Polizei an keine Kollision erinnern und machte insgesamt einen etwas verunsicherten, orientierungslosen Eindruck. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zur Fahrweise der Verursacherin machen können, Telefon 06324/933-2600 oder Mail pihassloch@polizei.rlp.de.