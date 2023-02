Wie die Polizei gestern mitteilte, kam es am am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Südumgehung in Maikammer zu einem Verkehrsunfall, weil eine 12-jährige Fahrradfahrerin beim Überqueren der K32 das für sie geltende Vorfahrtszeichen missachtete. Dabei wurde sie vom Fahrzeug eines 35 Jahre alten Autofahrers frontal erfasst und auf den Boden geschleudert. Das Mädchen blieb ersten Ermittlungen zufolge unverletzt, am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.