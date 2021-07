Bei zwei Unfällen am Donnerstagabend sind zwei Frauen verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr kam es an der Kreuzung Speyerdorfer Straße/Chemnitzer Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 44 Jahre alter Autofahrer bemerkte zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto bremste und fuhr auf den Wagen einer 34-Jährigen auf. Deren Auto wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf das vor ihr stehende Fahrzeug geschoben. Die 34-Jährige erlitt durch den Unfall ein Hals-Wirbelsäulen-Syndrom. Der Schaden liegt bei 3500 Euro. Auf etwa 7000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der gegen 20.30 Uhr in der Geinsheimer Gäustraße entstand. Weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Der Zusammenstoß löste die Airbags aus, wodurch die Beifahrerin des 24-Jährigen im Brustbereich leicht verletzt wurde.