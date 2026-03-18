Wohin mit dem Geld? Eine Frage, die sich kommunale Gremien nur selten stellen. Durch Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes eröffnen sich jetzt neue Handlungsspielräume.

Für Deidesheim kommt der Geldsegen aus Berlin zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Ausgerechnet in einer Phase, in der die Stadt vor der großen finanziellen Herausforderung steht, die aufwendige Sanierung und Modernisierung der Stadthalle zu stemmen, rückt nun eine erhebliche Unterstützung aus dem Sondervermögen des Bundes in greifbare Nähe.

Nach derzeitigem Stand kann Deidesheim mit rund 1,67 Millionen Euro rechnen. Das Geld stammt aus dem Infrastruktursondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro, mit dem der Bund Investitionen in zentrale öffentliche Aufgaben anstoßen will. Förderfähig sind unter anderem Vorhaben aus den Bereichen Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Energie- und Wärmeinfrastruktur, Bildung, Betreuung, Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung. Voraussetzung ist jeweils ein Mindestvolumen von 250.000 Euro pro Maßnahme.

Dass Teile des Geldes an die Ortsgemeinden weitergegeben werden, sei im Gesetz zunächst gar nicht vorgesehen, verdeutlichte Bürgermeister Dieter Dörr (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Weil man das in der Verbandsgemeinde als „nicht gerecht“ empfunden habe, habe man sich auf einen eigenen Verteilungsschlüssel verständigt: 30 Prozent der Mittel bleiben bei der Verbandsgemeinde, 70 Prozent gehen an die Ortsgemeinden – jeweils zur Hälfte nach Einwohnerzahl und nach Höhe der VG-Umlage. Für Deidesheim bedeutet das nach der aktuellen Berechnung 1,67 Millionen Euro.

Einigkeit bei Schwerpunktsetzung

Wohin das Geld fließen soll, darüber gingen die Vorstellungen der Fraktionen im Detail auseinander, auch wenn in einem Punkt weitgehend Einigkeit herrschte: Die Sanierung und Modernisierung der Stadthalle hat Priorität. Herbert Latz-Weber, Fraktionsvorsitzender der Grünen, warb dafür, neben der Stadthalle auch das historische Rathaus in den Blick zu nehmen. 250.000 Euro möchte seine Fraktion dort vor allem für Maßnahmen in den Bereichen Energie, Wärme und Barrierefreiheit investieren.

Auch Andreas Veth, Fraktionsvorsitzender der FWG, setzte den Schwerpunkt klar bei der Stadthalle. Seine Fraktion schlägt vor, eine Million Euro in die Ertüchtigung und Sanierung des Gebäudes zu investieren, damit es im Katastrophenfall auch als „Wärmeinsel“ genutzt werden kann. Weitere 300.000 Euro sollen, so der Vorschlag der FWG, in die Verbesserung der Parkplatzsituation fließen, unter anderem in den Erwerb von Flächen und den Aufbau eines möglichst einfachen Parkleitsystems.

Für die CDU machte Fraktionsvorsitzender Walter Dönig deutlich, dass die Stadthalle „Priorität Nummer eins“ sei und schlägt vor, 1,2 Millionen in den Veranstaltungsort zu investieren. Der restliche Betrag könne in zusätzliche Parkflächen fließen. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Achim Schulze ließ keinen Zweifel daran, wo seine Fraktion den Schwerpunkt sieht: „Primat ist die Erhaltung der Stadthalle, und alles, was in die Richtung geht, werden wir unterstützen.“ Den FWG-Vorstoß nannte er ebenfalls unterstützenswert, jedenfalls dann, „wenn die Summe das hergibt“.

„Ambitionierter“ Zeitplan

Stadtrat Eric Steffen (CDU) richtete den Blick auf den engen Zeitplan. Die Fraktionen hätten „tolle Ideen“, zu denen er „positiv eingestellt“ sei, sagte er. Schwer tue er sich aber damit, innerhalb kurzer Zeit über Projekte in Millionenhöhe zu entscheiden. Man müsse „innerhalb von einer Woche als Baulaie Projekte kalkulieren“ mit sehr großen Beträgen. Steffen verwies darauf, dass das Gesetz aus seiner Sicht auch einen längeren Meldezeitraum zulasse, und warb für „einen Zeitplan, der uns erlaubt, die Projekte richtig zu kalkulieren“.

Dörr verwies er darauf, dass der Kreis die Meldungen bis Mitte März gebündelt sehen wolle. Man wolle mit den eigenen Vorhaben „vorne dabei sein“ und vermeiden, dass wichtige Projekte wegen der Vielzahl an Anträgen erst deutlich später geprüft würden. Für ihn gehe es deshalb zunächst um Grundsatzentscheidungen.

Fokus auf zwei Projekte

Susanne Winterling-Eichberger (CDU) mahnte zudem an, den Nachwuchs nicht aus dem Blick zu verlieren. „Ich fände es sehr schade, wenn wir so viel Geld zur Verfügung haben und nicht in unsere Kinder, in unsere Jugend und auch in die Bildung investieren“, sagte sie.

Am Ende beschloss der Stadtrat mehrheitlich, sich auf zwei Projekte zu konzentrieren: die Stadthalle und zusätzliche Parkflächen. In einer zweiten Abstimmung sprach sich das Gremium dafür aus, 400.000 Euro in den Ankauf von Parkflächen samt Umsetzungsmaßnahmen und Planungsleistungen zu investieren. Der restliche Betrag soll, vorbehaltlich der Förderfähigkeit, in die Ertüchtigung der Stadthalle einschließlich des großen Saals fließen.