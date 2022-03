Derzeit melden sich viele Kunden bei den Gemeindewerken (GWH), weil sie Anrufe von Unternehmen bekommen, die sich als Energieanbieter ausgeben. Sie würden nach Angaben unter anderem zu Zählern, zur Wohnadresse und zum Anbieter gefragt. Auf Nachfrage nach dem Unternehmensnamen bekomme man keine Antwort. Oft werde auch nach Bankverbindungen gefragt. Die Werke warnen ihre Kunden davor, Verträge abzuschließen oder Adress-, Bank- und Zählerdaten weiterzugeben. Sie weisen darauf hin, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge oder Tarifwechsel am Telefon anbieten und Zählerdaten sowie Bankdaten abfragen. Kunden sollten in solchen Fällen Name, Firma und Telefonnummer des Anrufenden notieren, um eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen zu können. Weitere Infos beim Service-Team der den Gemeindewerke, 06324 5994-0.