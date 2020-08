Zwei junge Erwachsene sind am Donnerstag dabei erwischt worden, wie sie unerlaubterweise mit dem E-Scooter in Neustadt unterwegs waren. Der Polizei fiel gegen 18 Uhr ein 21-Jähriger in der Friedrichstraße auf, um 20.30 Uhr wurde die Beamten auf einen 22-Jährigen aufmerksam. Beide Männer konnten für ihr Gefährt keinen Versicherungsschutz nachweisen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.