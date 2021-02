Erst sind sie in der Nacht auf Samstag am Rande der Mußbacher Gemarkung dabei erwischt worden, wie sie unerlaubt mit einem Wagen auf dem Wirtschaftsweg unterwegs waren. Nach der Polizeikontrolle mussten die drei Männer das Auto auch noch stehen lassen. Der Fahrer war nämlich nicht im Besitz eines Führerscheins, wie die Polizei berichtet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der eine Mitfahrer war alkoholisiert und konnte nicht ans Steuer, der dritte im Bunde war auch nicht in der Lage. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Wegen einer Geldstrafe, die er nach Angaben der Polizei vor Ort beglich. Doch auch er hat eine Strafanzeige am Hals, weil er ein verbotenes Faustmesser in seiner Jackentasche hatte. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.