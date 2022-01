Neues Jahr, neues Glück – das ist das Motto in dieser Woche von Ulrike Ipach. Vor einigen Tagen hatte die Mußbacherin sich bei der Redaktion gemeldet, weil die Bushaltestellen in der Freiherr-vom-Stein-Straße seit dem behindertengerechten Ausbau im Vorjahr weder über ein offizielles Haltestellenschild noch über einen Fahrplan-Aushang verfügten. Die Anwohner seien verunsichert, ob es sich überhaupt noch um eine offizielle Haltestelle handele. Im September und Oktober hakte Ipach bei der Stadt nach, kam bei der Meldeplattform aber nicht über den Status „in Bearbeitung“ hinaus.

Am Mittwoch haben wir über das Bushaltestellen-Rätselraten von Mußbach berichtet. Dass sich die Begeisterung darüber in der Verwaltung in Grenzen hielt, liegt auf der Hand. Wer liest schon gerne, dass er Antworten schuldig bleibt – von Taten ganz zu schweigen. Am Donnerstag dann die Wende. Ipach schreibt wieder an die Redaktion: „Seit heute Morgen sind beide Seiten der Haltstelle Freiherr-Vom-Stein-Straße mit Schildern und Fahrplan bestückt.“ Wie schön. Ipach merkt zwar noch an, dass „es manchmal einen langen Atem braucht“. Aber unterm Strich steht Erleichterung – immerhin ist es ja, gemeinsam mit der RHEINPFALZ, gelungen, die Sache zu beschleunigen und aus der Welt zu schaffen.

„Daumen hoch“

Stadt-Pressesprecher Tobias Grauheding konnte inzwischen auch herausfinden, warum es überhaupt zum Haltestellen-Rätsel kam. Der Umbau sei im Spätsommer abgeschlossen gewesen. Bei der Baustellenabnahme habe man gemerkt, dass die Schilder noch fehlen. Die wurden bestellt – und kamen einfach nicht bei.

Aufgrund der Entwicklung diese Woche mit Ipachs Beschwerde und dem RHEINPFALZ-Artikel entschied sich die Verwaltung dann für eine unbürokratische Lösung. Man schaute im Bauhof nach, fand dort noch passende Schilder und brachte sie am Donnerstag an. „Wir haben den Prozess abgekürzt“, so Grauheding. Immer geht das natürlich nicht, aber aus Mußbach gibt’s dafür bestimmt ein „Daumen hoch“.