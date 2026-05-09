Eine Krise jagt die nächste, auf eine schlechte Nachricht folgt rasch eine neue. Umso schöner sind in solche Zeiten gute Neuigkeiten – wie etwa die zum Neustadter Wasser.

Herz der Weinstraße, Raum für große Gewächse, Weinmetropole – Neustadt versucht viel, um sich als lebenswerte und liebenswürdige sowie wirtschaftsstarke Stadt zu positionieren und zu vermarkten. Das ist insbesondere in krisengeplagten Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, wichtig. Man muss ja was tun, damit nicht alle mit hängenden Köpfen durch die Gegend rennen. Dagegen halten, lautet die Parole und immer wieder aufzeigen, dass in Neustadt einiges bewegt wird und es vorangeht – das gilt etwa für den Neubau der Generalzolldirektion, alles Neue rund um die Landesgartenschau, aber eben auch für Straßensanierungen wie in der Fröbelstraße.

Unverhofft hat Neustadt vor ein paar Tagen noch eine schöne Nachricht bekommen. Der Absender ist das Schweizer Unternehmen Langwater. Es hat einen Trinkwasser-Qualitätsindex erstellt. Demnach zählt Neustadt zu den Städten mit dem reinsten Leitungswasser in Deutschland. In der Abschlusstabelle belegt Neustadt Rang zwei – bundesweit. Das ist doch mal ein Abschneiden ganz im Sinne der Stadtspitze. In der Rangliste liegt nur Ludwigshafen vor Neustadt. Wichtig ist vor allem eines: In beiden Orten werden die zulässigen Grenzwerte für Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid nur zu rund fünf, sechs Prozent ausgeschöpft. Heißt: Was in Neustadt aus den Wasserhähnen fließt, kann sich absolut sehen lassen beziehungsweise: ist gut und schmeckt.

Kein „schlechtes“ Wasser

Langwater ist übrigens ein auf Wasseraufbereitungssysteme spezialisiertes Unternehmen. Es arbeitet also mit Leitungswasser und betont daher in der Analyse, dass Trinkwasser in Deutschland strenge Grenzwerte erfüllen müsse, daher als sicher gelte und über eine hohe Qualität verfüge. Ergänzend heißt es noch, dass deutschlandweit alle gemessenen Werte die gesetzlichen Vorgaben erfüllt haben. Die Unterschiede in der Studie ließen sich vor allem über Faktoren wie Geologie, Grundwasserbeschaffenheit, landwirtschaftliche Einflüsse und die Art der Wassergewinnung erklären. Man habe keine Hinweise auf „schlechtes“ Wasser gefunden. Welche Güte die vorgelegte Studie und ihre Ergebnisse hat, können wir nicht beurteilen. Aber freuen wir uns doch einfach mal über den Podiumsplatz für Neustadt. Dass es ausgerechnet von Ludwigshafen von Gold „verdrängt“ wurde, lässt sich beim genauen Blick auf die Daten verschmerzen. Immerhin bleibt Rang eins in der Pfalz – und das sonst so geplagte Ludwigshafen hat ja auch Ruhm und Ehre verdient.

Die Stadtwerke Neustadt werden die Studie sicher auch mit Freude lesen. Schließlich bauen sie gerade ein neues Wasserwerk und wollen mit diesem dafür sorgen, dass die Versorgung der Bürger dauerhaft stabil bleibt. Eines dabei sollte nicht vergessen werden: Die Stadtwerke sprechen bei Trinkwasser von einem „Lebensmittel“. Also bitte sorgsam damit umgehen, damit sich noch viele Generationen daran erfreuen können und niemand auf dem Trockenen sitzen muss.

Und vielleicht ist die Schweizer Studie zudem eine gute Vorlage fürs Neustadter Stadtmarketing, das ja immer auch die Weingüter im Blick hat. Möglich wäre die Vermarktung eines Sprudlers mit Elwetritschemotiv und der Aussicht auf die Neustadter Premiumschorle schlechthin – mit Wein und Wasser vom Herz der Weinstraße. Wenn das mal keine schöne Perspektive in Zeiten der Krise ist ...