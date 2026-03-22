Neun Jungwinzer aus Kirrweiler präsentieren in ihren Weingütern die neuen Jahrgangsweine. Das Format mit dem Titel „Uncorked“ richtet sich – nicht nur – an junge Menschen.

Kirrweiler zählt flächenmäßig zu den bedeutendsten Weinorten in der Pfalz. Die Qualität der Weine kann sich sehen lassen. Wichtige Titel wie Große Staatsehrenpreise und Auszeichnungen zum erfolgreichsten Jungwinzer unter 25 Jahren gingen unlängst in das Weindorf. Neun Jungwinzer aus den Weingütern Zöller, Hartmann, Anton, Roth, Dr. Oberhofer, Markus Schwaab, Spieß, Minges und Kruppenbacher wollen den Ort in Richtung Zukunft bewegen. Sie haben sich nun zusammengeschlossen, um eine Jahrgangspräsentation in den Höfen zu organisieren: am Samstag, 28. März, zwischen 14 und 21 Uhr.

„Es ist nicht neu, zusammenzuarbeiten, wie es bereits unsere Eltern getan habe. Neu ist jedoch das Format“, sagt Felix Zöller vom gleichnamigen Weingut. Waren es früher die Weinfeste, auf denen die neuen Jahrgänge probiert wurden, sind es heute die offenen Höfe mit der Idee, den Kunden bewusst zum nächsten Winzer weiterwandern zu lassen.

Weinproben und Fingerfood in Frühlingsstimmung

Wer die Uncorked-Tour machen möchte, kauft ein Ticket zum Preis von 20 Euro und erhält eine Auswahl von 90 Weinen in neun Weingütern. Im Preis enthalten sind vier Proben pro Weingut. Die Tickets sind bei jedem mitmachenden Betrieb zu bekommen. Geboten werden kleine Speisen als Fingerfood bei entspannter Musikuntermalung. Die Höfe werden zum Teil in rosa Licht getaucht sein, um die Frühlingsatmosphäre zu betonen. In einigen Betrieben werden alkoholfreie Weine und Sekte angeboten, der zurzeit beliebte Mandelcocktail darf nicht fehlen.

Natürlich, so betont Christian Hartmann vom Weingut Hartmann, könne jeder die Veranstaltung an diesem Tag auch ohne Ticket besuchen und alle Weine einzeln probieren. „Wir wollen den Kunden und Besuchern die Schwellenangst nehmen und ermöglichen, uns unverbindlich kennenlernen zu können“, sagt er. Die Kooperation hat das Ziel, dass sich alle teilnehmenden Betriebe vorstellen können. „Die Weingüter in Kirrweiler haben in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und sich zeitgemäß aufgestellt. Das erhöht rein optisch die Attraktivität und wichtiger noch die Qualität der Weine“, so Hartmann.

Passend zum Jubiläumsprogramm

„Uncorked“ soll eine Entdeckungstour der Weine und Betriebe werden und knüpft an die Rundtour durch die Rebflächen an, die seit mittlerweile 20 Jahren immer am 3. Oktober in der Gemarkung des Weinorts veranstaltet wird. Außerdem wurde ein zusätzliches Veranstaltungskonzept für das Frühjahr gesucht, was zu Beginn des ganzjährigen Rahmenprogramms zum 825-Jahre-Jubiläumsjahr die Menschen nach Kirrweiler locken soll.

Geplant ist, dass die Uncorked-Reihe fortgesetzt wird, wofür bereits Pläne gemacht wurden. „Das Frühjahr ist mit seinen angenehmen Temperaturen zum Weinprobieren ideal und bietet sich als Jahresauftakt-Event nach einem langen Winter an. In den Sommermonaten ist eine Weinverkostung in dem geplanten Umfang aufgrund des heißen Wetters anstrengend“, sagt Felix Zöller.

Um besonders junge Menschen für den Wein zu begeistern, soll die Veranstaltung entspannt und simpel gehalten werden. „Den Wein zu probieren, soll Spaß machen“, erklärt Hartmann. Deshalb verzichte man auf weinwissenschaftliche Sprache, denn diese schrecke viele neue Weinverkoster ab.

Vielfalt des Weins nahebringen

Laut Zöller ist das Weintrinken gerade in der Pfalz ein Zeichen der Verbundenheit. Zöller und Hartmann sprechen von Emotionen, von unkompliziertem und bewusstem Genuss, von Gemeinschaft und Zusammenkommen. Dass die Branche unter rückläufigen Absatzzahlen ächze, sei ein internationales Problem, weil über Jahre eine Überproduktion in den Weinbauregionen stattgefunden habe, ist Christian Hartmann überzeugt.

Umso wichtiger sei es, den jungen Leuten die Vielfalt des Weines näherzubringen und sie in der Wahl der für sie richtigen Geschmackslinie zu unterstützen. Es gebe schließlich nicht nur in Spanien, Italien und Frankreich gute Weine. Es sei auch Zeit, die Perspektive zu wechseln, denn schließlich wird immer noch Wein getrunken. „Die Pfälzer müssen wir vom Weingenuss nicht überzeugen. Kirrweiler wird sich als attraktiver Ort präsentieren mit hervorragenden Produkten zum guten Preis“, sagt Felix Zöller.

Noch Fragen?

„Uncorked“ in Kirrweiler, Samstag, 28. März, 14 bis 21 Uhr.

