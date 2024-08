Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag gegen 1.32 Uhr versucht, mehrere geparkte Autos in der Heinrich-Striefler-Straße zu öffnen. Darüber informierte die Polizei am Freitag. Der Täter habe geprüft, ob die Autos verschlossen sind und versuchte dann, Türen zu öffnen, um Geld und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Der Täter war 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug eine Baskenmütze sowie dunkle Kleidung und eine Umhängetasche. Während der Taten hielt er sich die Hand vors Gesicht und trug Handschuhe. Hinweise von Zeugen an die Kripo unter Telefon 06321 854 4630.