Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, kurz vor 22 Uhr die Scheibe einer Bar in der Exterstraße in Neustadt zerstört. Nach Angaben der Polizei vom Montag trat er mehrfach gegen das Glas. Begleitet wurde er von zwei weiteren Personen, die zwar nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht aktiv an der Tat beteiligt waren, es jedoch auch nicht für erforderlich hielten, den Täter davon abzuhalten. Weitere Informationen wollte die Polizei auf Anfrage aus ermittlungstechnischen Gründen nicht preisgeben. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar.