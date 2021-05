Ein bisher unbekannter Mann, der laut Polizei etwa 35 bis 40 Jahre alt ist, hat am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Amalienstraße ein Amazon-Paket aus einem Briefkasten gestohlen. Der Täter, der grün-braune Arbeitskleidung trug, öffnete das Paket, entnahm den Inhalt und flüchtete in Richtung Innenstadt. Was im Paket war, steht laut Polizei noch nicht fest. Sie bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321/8540.