Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr wurde einem 13-jährigen Mädchen in einer Bank in der Lambrechter Hauptstraße das Handy gestohlen. Nach Angaben der Polizei nützte ein unbekannter Mann dazu einen günstigen Moment aus und flüchtete in einem Auto. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt, Telefon 06321 8540, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, zu melden.