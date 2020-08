In der Wittelsbacher Straße ist ein Baum in der Mitte durchgesägt worden. Ein Facebook-Nutzer hatte ein Bild des Baumfrevels in der Facebook-Gruppe „Neustadt an der Weinstraße Themen für jeden“ gepostet. Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage mit, dass der Baum am Montag als Vandalismusschaden bei der Grünflächenabteilung angezeigt wurde. Da er von zwei Seiten angesägt war, geht die Fachabteilung nicht davon aus, dass er einfach abgeknickt wurde. Anwohner hätten keine verdächtigen Personen gesehen, teilten der Stadt jedoch mit, dass der Baum zunächst nur halb angesägt und umgeknickt war und dann einige Zeit später ganz abgesägt neben der Baumscheibe lag. Die Grünflächenabteilung hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Der Baum soll im Herbst ersetzt werden.