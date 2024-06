Die Polizei Neustadt ermittelt in einem merkwürdigen Fall: Laut ihren Angaben betrat ein noch unbekannter Mann am Samstag gegen 12.30 Uhr über ein offen stehendes Hoftor ein Anwesen in der Uhlandstraße in Mußbach. Die Person ging dann über die offene Terrassentür ins Haus. Danach durchquerte der Unbekannte das Haus und verließ es wieder über die Haustür. Gegenüber einem Anwohner, dem das alles verdächtig vorkam, sagte der Unbekannte, dass er eine Werkstatt suche. Die Person wird als 1,80 Meter groß beschrieben und trug Arbeitskleidung. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.