Nach einem Mann, der in der Nacht auf Montag Gully-Deckel ausgehoben hat, sucht die Neustadter Polizei. Ihrem Bericht zufolge hatten Verkehrsteilnehmer gegen 0.40 Uhr gemeldet, dass ein Mann in einem weißen T-Shirt und einem Basecap mehrere Gully-Deckel in der Talstraße ausheben würde. Wie eine Streife am Ort feststellte, lagen die Deckel zum Teil auf der Fahrbahn, zum Teil waren sie von Unbeteiligten wieder eingesetzt worden. Ein Deckel lag auf dem Dach eines geparkten Fahrzeugs. Die Fahndung nach dem Unbekannten blieb in der Nacht erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de