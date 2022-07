Eine Hauswand an der Einmündung Weinstraße Süd/Brunnenstraße in Maikammer hat laut Polizeibericht ein unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, beschädigt. Der Unfall hat sich beim Abbiegen ereignet, der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, informieren die Beamten. Sie suchen Zeugen des Vorfalls, die sich an die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 9550, wenden sollen.