Ein unbekannter Mann, der eine schwarze FFP2-Maske trug, hat laut Polizeibericht am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr ein Tabakgeschäft in der Hindenburgstraße in Neustadt ausgeraubt. Der Täter soll aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße das Geschäft betreten und aus der Jackentasche wortlos ein silbernes Einhandmesser gezogen haben. Mit den Worten „Geld raus ... schnell, schneller, schneller“ habe er die Frau hinter der Kasse aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Diese gab dem Täter laut Polizei einen Geldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Anschluss verließ der Räuber den Tabakladen wieder in Richtung Friedrich-Ebert-Straße/Neumayerstraße. Er wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, vermutlich südländischer Typ, schlank mit schwarzen Haaren und dunklen Augen beschrieben. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze mit gelben Markenlogo, blaue Jeans, schwarze Sneakers „Nike“ und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Überfall niemand. Die Frau kam mit einem Schrecken davon. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Neustadt, Telefon 06321 854-4654 oder 854-0, entgegen.