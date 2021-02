Etwa 1000 Euro Schaden sind entstanden, weil Unbekannte einen in Haßloch in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten Linienbus beschädigt haben. Laut Polizei haben die Täter zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, die beiden Glaseinfassungen der doppelflügeligen Einstiegstür offensichtlich mutwillig eingeschlagen oder eingetreten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.