Zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, haben nach Angaben der Polizei noch unbekannte Täter in der Ludwig-van-Beethoven-Straße in Lachen-Speyerdorf Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Laut Polizei wurde ein roter Opel Zafira im Bereich des Hecks zerkratzt, und ein hinteres Rücklicht wurde ebenfalls beschädigt. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.