Einen völlig unnötigen Feuerwehreinsatz verursachten Unbekannte am Montagabend beim Landschaftsweiher im St. Martiner Tal: Ein hohler Baum war in Brand gesetzt worden. Die um 19.08 Uhr durch die Leitstelle Landau alarmierte Wehr löschte das Innere des Baums mit Wasser aus dem Feuerwehrfahrzeug. Der Baumstamm war offensichtlich wegen einer Erkrankung innen hohl, was die Täter veranlasste, das Feuer zu legen. Aufmerksame Angler hatten bereits versucht, die Flammen zu löschen, was jedoch misslang. Aufgrund der vorgefundenen Situation ist davon auszugehen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Im Einsatz waren insgesamt 17 Wehrangehörige aus St. Martin, Maikammer und Edenkoben für etwa eine Stunde.