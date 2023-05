Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht von Samstag, 27. Mai, auf Sonntag, 28. Mai, in der Immengartenstraße in Maikammer die Scheibe einer Hütte in unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus mit Steinen eingeworfen. Hinweise auf den oder die Täter liegen laut den Beamten bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 9550, in Verbindung zu setzen.