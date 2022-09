Mehrere Diebstähle aus Gartengrundstücken bei Niederkirchen, die sich bereits ein paar Tage zuvor ereignet haben, kamen laut Polizeibericht am Samstag zur Anzeige. Gleichzeitig verursachten die Täter aufgrund ihres Vorgehens Sachschäden. Demnach hatten sich am Sonntag, 4. September, zwischen 13 und 14 Uhr Unbekannte im Feldgebiet zwischen Rödersheim und Niederkirchen Zutritt zu drei Gartengrundstücken verschafft. Auf dem ersten Grundstück entwendeten sie eine blaue Sackkarre. Dazu drückten sie den Zaun nieder. Auf dem zweiten Gelände in wenigen Metern Entfernung schlugen die Täter laut Polizei das Fenster eines Bauwagens ein und nahmen eine Mausefalle, diverse Flaschen Alkoholika und einen gefüllten Müllsack mit. Auf dem dritten Grundstück demolierten die Täter die Scheibe eines Wohncontainers. Den entstandenen Gesamtschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 500 Euro. Eventuelle Zeugen dieser Vorfälle bittet die Polizeiinspektion Haßloch, sich unter Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, zu melden.