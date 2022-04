Unbekannte haben laut Polizeibericht die rechte Seite eines schwarzen VW Golf Sportsvan In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in der Saarstraße in Niederkirchen verkratzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, entgegen.