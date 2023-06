Vier teure Räder eines Mercedes-Geländewagens haben laut Polizeibericht Unbekannte am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr in der Brandenburger Straße in Haßloch abmontiert. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 6000 Euro. Die Polizei fragt: „Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandenburger Straße in Haßloch gesehen?“ Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.