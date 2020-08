Aus einem Schrebergarten westlich des Neustadter Holzhofs haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag ein nicht mehr fahrbereites Quad gestohlen. Nach Polizeiangaben waren sie in den Garten gelangt, indem sie den Maschendrahtzaun aufschnitten. Danach haben sie das blaue Quad vermutlich mit einem Anhänger abtransportiert. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.