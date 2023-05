In der Nacht von 26. auf 27. Mai wurden aus zwei Gärten in der Neustadter Dr.-Sartorius-Straße mehrere Gegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich unter anderem um einen Gartentisch samt Stühlen mit Sitzauflagen, einen Hochdruckreiniger, einen Akkuschrauber und einen Werkzeugkoffer. Den Schaden schätzt sie auf 1180 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.