Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in das Gebäude einer Malerfirma in der Neustadter Adolf-Kolping-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie Büroausstattung. Vermutlich gelangten sie durch eine Lücke im Bauzaun eines benachbarten Autohandels auf das Gelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail entgegen.