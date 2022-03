Vermutlich mit einem Gewehr auf eine Katze geschossen haben Unbekannte laut Polizeibericht am späten Montagabend zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in der Hauptstraße in Kirrweiler. Ein bislang nicht bekanntes Ehepaar entdeckte das verletzte Tier, als es sich schwer verletzt zum Wohnanwesen schleppte und informierte am Anwesen die Katzenhalterin. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und sucht in dem Zusammenhang das bislang unbekannte Ehepaar sowie Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, in Verbindung setzen.