Unbekannte haben laut Polizeibericht versucht, in ein Einfamilienhaus in der Salierstraße in Niederkirchen einzubrechen. Die Tat soll sich zwischen dem 6. April, 22 Uhr, und dem 7. April, 9.30 Uhr, ereignet haben. Laut der Beamten blieb es lediglich beim Versuch, die Unbekannten gelangten nicht in das Innere des Anwesens. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 933-0, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.