Der Strauch stand nicht lange: Unbekannte haben eine kleine Hainbuche nördlich von Diedesfeld herausgerissen und gestohlen. Sie war dort erst kürzlich gepflanzt worden, um einen unerlaubten Abkürzungsweg für Radfahrer zu blockieren.

Wie die Stadt mitteilt, stand die Buche vor dem nördlichen Ortseingang Diedesfeld östlich der Weinstraße. Zum Hintergrund: Am 10. Juni hatte die Ortsverwaltung um eine Sperrung der Abkürzungsstrecke gebeten, da es immer Beschwerden gegeben habe. Denn immer wieder kam es gefährlichen Begegnungen von Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern. Die Umweltabteilung sperrte folglich den Weg zur Straße hin mit einem Metallzaun ab und pflanzte dahinter eine Hainbuche in den Schleichweg, um im Lauf der Zeit – wenn der Strauch groß genug ist – auf den mobilen Zaun verzichten zu können. Widerstand gegen den Zaun zeichnete sich allerdings schon kurz nach dessen Aufstellen ab: Rund eine Stunde später versetzten Unbekannte die Begrenzung ein Stück zur Seite.

Sandsteinblock geplant

Wie der Gemeindearbeiter der Ortsverwaltung am Mittwoch meldete, wurde der Sperrzaun nun ganz zur Seite gestellt und der Strauch herausgerissen. Nachforschungen ergaben, dass der Täter die Hainbuche nicht gestohlen, sondern unweit des Schleichwegs in die Hecken geworfen hat. Die Hainbuche wurde zwischenzeitlich zur Versorgung auf den Hof der Stadtgärtnerei gebracht. Sie soll an einem anderen Ort eingepflanzt werden. Die Stadt hat die Sperre wieder aufgestellt.

Geplant ist, den Weg in den kommenden Tagen mit einem großen Sandsteinblock, versehen mit reflektierenden Katzenaugen als Warnhinweis, zu versperren.