In der Nacht auf Samstag zwischen Mitternacht und 1 Uhr ist ein 29-jähriger Obdachloser nahe des Saalbaus überfallen worden. Laut Polizeibericht hatte er auf dem Rasen geschlafen und wurde wach, weil zwei Personen seine Taschen durchwühlten. Als er sie ansprach, schlugen sie auf den am Boden liegenden Mann ein und stahlen ihm Tabakwaren. Außerdem zerstörten sie sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter und ließen den leicht verletzten Mann zurück. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.